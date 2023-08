"Serve l’adesione al progetto Sai"

Ricorda quando nel 2018 il sindaco Francesco Persiani "decise di non rinnovare il progetto Sprar e chiede ora l’impegno dell’amministrazione sull’accoglienza dei migranti il circolo “Arci Trentuno settembre“. "Adesso c’è la concreta possibilità, come ha ricordato per Anci il sindaco di Prato Biffoni, che il governo scarichi sui servizi sociali dei comuni italiani l’espulsione dai Cas dei richiedenti asilo per poter accogliere così i nuovi arrivi di migranti – scrive –. A Camaiore 5 famiglie sono state allontanate dai Cas e hanno dovuto rivolgersi ai servizi sociali del comune". Invita quindi "l’amministrazione Persiani ad aderire al progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) offrendo così un’ulteriore soluzione concreta alla Prefettura di Massa Carrara e mostrando solidarietà verso gli altri comuni della nostra provincia".