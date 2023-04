Serena Arrighi con gli avenzini

Domani il tu per tu con la sindaca Serena Arrighi fa tappa ad Avenza, dove alle 17 la prima cittadina ascolterà la popolazione nella ex circoscrizione comunale di via Sforza. Si tratta del terzo appuntamento di ‘Fuori dal Comune. Ad affiancare Arrighi ci saranno una delegazione di assessori e consiglieri che si confronteranno con residenti e commercianti su problemi e necessità. ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ è un’iniziativa che prevede (a rotazione) due incontri mensili in tutti i paesi e i quartieri cittadini. Sempre domani alle 11, la sindaca sarà al lavoro negli uffici della via Sforza.