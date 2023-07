Serate culturali con artisti locali

Iniziativa culturale per la Misericordia San Francesco Massa con una serie di eventi serali nella sede di Marina in via Parma. Si tratta di cinque serate a cadenza settimanale dedicate a cultura, letteratura e poesia con artisti locali e ospiti speciali che condivideranno le loro opere e le loro passioni con la Misericordia e il pubblico. Ad aprire la rassegna, oggi, dalle 17.45 alle 20, è Silvia Tamberi, scrittrice, coordinatrice e collaboratrice del concorso ’FantasticHandicap’. La scrittrice presenterà ’Gimmy dalle braccia lunghe’, una straordinaria metafora sull’inclusione e sull’accettazione di sé. Sabato 22 luglio saranno presenti Manola Pieruccioni, Ernesta Rappelli, Alfio Baldini in ’Uno scrigno dei sogni: poesie’, con la moderatrice Rossella Di Maria. E ancora il 29 luglio , dalle 17.45 alle 20, la giornalista e scrittrice Angela Maria Fruzzetti presenterà il libro ’Albertina e le altre’ affrontando un percorso articolato sul ruolo delle donne, la loro forza e determinazione durante la Resistenza apuana. Accompagnerà la serata il cantautore Marco Alberti. Modera l’incontro Rossella Di Maria. Il 5 agosto, stessa ora, di scena ’Cdh’ una nuova cultura della disabilità attraverso il Centro documentazione dell’handicap di Carrara e i racconti dell’antologia del concorso ’FantasticHandicap’. E ancora il 12 agosto con Lorenzo Spadoni e Ilde Piccioli che presentano i loro libri ’Lui&lei’ e ’Spezie aromatiche e alimenti, una risorsa per la salute’ con la dottoressa Rossella Di Maria. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.