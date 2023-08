Serata magica a Torano Il mondo di Mary Poppins e il ’Pinochio ‘n cararin’

A ’Torano Notte e Giorno’ è l’ora di Mary Poppins e del ’Pinochio ‘n cararin’ del compianto Enzo Mauro. Proseguono, fino al 13 agosto, le iniziative nel borgo dei cavatori nell’ambito della 25ª rassegna di arte diffusa dedicata quest’anno al tema del Paese dei Balocchi a 140 anni dalla ’nascita’ del burattino di legno più famoso della storia per la direzione artistica di Emma Castè. Due gli appuntamenti di stasera che accompagnano l’esposizione all’aperto delle opere dei 25 artisti selezionati per questa colorata edizione. Alle ore 21, nel salottino di Torano, va in scena uno straordinario reportage letterario sulle tracce dell’autrice di Mary Poppins con ’Quello che ci hanno raccontato sono sempre favole?’, con la studiosa Maria Mattei. Quindi si parlerà delle allegorie di Pinocchio con Thomas Santi Cassani e, per concludere, è in programma la lettura-omaggio del ’Pinochio ‘n cararin’ di Enzo Marco, lo scrittore dialettale scomparso in seguito a un incidente lo scorso 9 luglio (che curava anche l’oroscopo in carrarino per il nostro giornale), da parte dell’autore e artista Gian Carlo Pardini. Spazio, dalle 21.30, anche alla musica nella piazza del paese con ’Cantando sotto le stelle’.

Per domani, inoltre, è confermato l’imperdibile spettacolo pirotecnico sopra le cave di marmo offerto da Calacata Borghini: l’appuntamento è alle ore 22. Sarà attivato il servizio navetta da Carrara, zona parcheggio San Martino, e tragitto via Ulivi zona teatro Animosi. Prima corsa alle 19, poi ogni 15 minuti.

Intanto, unanimi consensi ha fatto registrare lo spettacolo “Agamennone”, da Seneca, per la regia di Jacopo Marconi. Un tripudio di pubblico, in gran parte giovani, per l’opera portata in scena dal gruppo teatrale ’Gli itineranti’, composto tutto da giovani di Carrara e di Marina: Emanuele Cucurnia, Mario Cucurnia, Valeria Farina, Davide Fontani, Leonardo Marselli, Irene Pogioli e Arianna Santini. Una bella rappresentazione che ha messo in mostra il loro talento. Peccato che non sono previste repliche in altre piazze di Carrara. La 25ª edizione di ’Torano Notte e Giorno’ è promossa con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il patrocinio della Regione.