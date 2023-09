Serata alla scoperta della Pieve di Castevoli

Stasera alle 21 nella piazza della Pieve di Castevoli il penultimo appuntamento di Serate Lunigianesi. Tema dell’incontro sarà il borgo di questa bellissima frazione del Comune di Mulazzo che verrà raccontato attraverso tre interventi indirizzati ad indagarne le evidenze architettoniche e la storia. L’architetto Stefano Milano aprirà la serata con “Il Castello e il borgo di Castevoli: mille anni di storia”, a seguire l’architetto Stefano Calabretta parlerà di “Castevoli: genesi di una struttura castellana”, infine Federico Franceschi chiuderà con “L’oratorio di Santa Maria Assunta nel borgo di Castevoli”.

L’iniziativa è frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i Comuni soci I.V.C. e la Provincia. Nate allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie, le Serate Lunigianesi sono diventate un appuntamento estivo da non perdere per tutti coloro che, richiamati dai temi, dalla competenza dei relatori nonché dalle suggestive atmosfere delle sedi delle conferenze, continuano ad aumentare.