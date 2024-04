Sequestrato gasolio irregolare. Quattro denunce

Sequestrati nelle province di Massa Carrara, Lucca e Siena oltre 18.500 litri di gasolio irregolare. Quattro le persone denunciate. È il risultato di un piano straordinario di controlli sulla distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti in Toscana messo in opera dalla Guardia di finanza e dalla direzione territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso delle verifiche è emerso che alcuni distributori di benzina avevano messo in commercio gasolio non conforme agli standard di legge, poiché con un punto di infiammabilità inferiore a quanto prescritto. Un dato, quest’ultimo, prontamente verificato in modo congiunto dalla guardia di finanza e dall’agenzia dei monopoli avvalendosi dei laboratori chimici messi a disposizione proprio da Adm.