Senza luce a pranzo: ristoratori infuriati con Enel

I ristoratori di viale Vespucci furibondi con Enel per aver staccato la corrente alle 14,15 di ieri, un sabato pomeriggio con il sole splendente che ha visto numerosi clienti sedere ai tavoli dei vari ristoranti del lungomare. Fiorenza Puccetti la titolare dello stabilimento balneare con annesso ristorante Nettuno parla un po’ a nome di tutti i colleghi: "È una cosa vergognosa che possa venire in mente di staccare la corrente di sabato pomeriggio, con una giornata magnifica come quella di ieri, e soprattutto all’ora di pranzo – dice –. Abbiamo gentilmente chiesto se potevano ritardare lo stacco di una mezz’ora, così da consentirci di finire il servizio e far mangiare i clienti, ma i tecnici ci hanno risposto che erano stati messi i cartelli e ci dovevamo arrangiare. Capisco che questi interventi vadano fatti, ma ritardare di mezzora non penso che avrebbe cambiato di molto l’intervento da fare".

L’amarezza è inevitabile per l’imprenditrice: "Anche noi eravamo a lavorare – conclude Puccetti – e non è che puoi dire al cliente non so quando ti porto il primo o non so quando arriva il secondo. In diversi si sono alzati e sono andati via perché giustamente non avevano il tempo di aspettare".