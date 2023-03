"Senza la giunta stop agli avvisi di sgombero"

Nuova denuncia del sindacato Asia Usb contro gli sgomberi a Massa. "La giunta è saltata e ci lascia in regalo un amara sorpresa – afferma il sindacato –. Nei giorni scorsi abbiamo denunciato il caso di una nostra iscritta che ha visto recapitarsi dal Comune un avviso di sgombero con decorrenza metà maggio, bloccato grazie al nostro rapido intervento. Ora ne è arrivato un altro, ancora a carico di una donna sola con minore residente negli alloggi Erp. Ci sembra assurdo che si prospettino diversi sgomberi in città (almeno 3 solo a maggio ma potrebbero salire a 5) da dover affrontare senza una gestione politica del sociale, senza avere la possibilità di un confronto con un assessore o un primo cittadino. Facciamo appello al Prefetto affinché si blocchino tutti gli sgomberi in programma fino all’insediamento della nuova giunta"