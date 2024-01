‘Sentire la forma’, multimedialità nell’arte

Si presenta giovedì, alle 17 al MudaC, il catalogo della mostra di scultura “Sentire la Forma” di Beatrice Taponecco curata da Laura Barreca. Una mostra che è risultato di un processo di co-progettazione del percorso espositivo realizzato dall’artista con la collaborazione di persone non vedenti. Le sculture sono esposte in un ambiente nella penombra: solo accarezzandole è possibile percepire la forma delle opere che accompagnano i visitatori in un’esperienza tattile inusuale. La musica “Beatrice che scava la pietra”, ideata dal compositore Andrea Nicoli, amplifica l’esperienza sensoriale verso nuove possibilità di fruizione artistica e di percezione linguistica. Il catalogo e le foto delle opere in mostra sono a cura di Laura Veschi. Un catalogo “multimediale” denso di immagini, testi critici e testimonianze dei visitatori vedenti e non, di cui alcune tradotte in braille grazie alla collaborazione dell’UIC Massa-Carrara. Le testimonianze sono state raccolte nel corso della mostra e poi trascritte: un QR code consente l’ascolto del brano musicale eseguito da Suono Giallo Ensemble e composto da Andrea Nicoli coprotagonista della mostra. L’evento è gratuito. La mostra “Sentire la forma” è visitabile fino al 4 febbraio al MudaC | museo delle arti Carrara, in via Canal del Rio a Carrara, aperto da martedì a domenica (ore 9-12).