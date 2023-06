Sentieri in cerca di “famiglia” Il Comune di Montignoso affida la cura dei suoi percorsi

Il Comune di Montignoso lancia il bando ‘Adotta un sentiero’. Un’iniziativa che la giunta del sindaco Gianni Lorenzetti aveva anticipato nelle scorse settimane e adesso è realtà, anche se in forma ancora sperimentale ma con alcuni concetti chiave già ben chiari. L’idea è semplice: individuare tramite una procedura aperta associazioni cui poter affidare la manutenzione dei due chilometri di sentieri de ‘La via delle fonti’, per un periodo di tre anni, precisando tuttavia che l’elenco dei sentieri potrà essere rivisto annualmente. Per ora a bilancio l’amministrazione mette 800 euro l’anno come contributo ma le cifre potranno essere riviste in corso d’opera.

Un aiuto che serve a sostenere le associazioni che a loro volta daranno un servizio essenziale al territorio: gli interventi di manutenzione dei sentieri comunali potranno infatti favorire le attività di escursionismo e cicloturismo e il mantenimento della viabilità pedonale per pubblica utilità, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-naturalistico, della biodiversità, della cultura locale, dei valori del paesaggio e di garantire la percorribilità di percorsi che possono essere utilizzati in caso di avversità come incendi o frane: queste le motivazioni che sostengono il bando.

C’è già anche un primo elenco di sentieri da cui ‘partire’, ma anche questo potrà essere rivisto nel tempo e in sinergia con le associazioni che presenteranno le proprie proposte. Si parte con quelli che compongono ‘La via delle Fonti’, quindi: Fonte del Biscio - Santa Croce (700 metri); Santa Croce - Termo (600 metri); Sentiero del Fico (250 metri); Sentiero del Tarsetto (450 metri). In tutto 2 chilometri di sentieri da adottare. Possono partecipare alla proposta di adozione associazioni escursionistiche, naturalistiche o ambientali, di protezione civile, Pro-loco, Asd che con la partecipazione all’iniziativa dichiarano di condividere gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio, tutela storico-ambientale e valorizzazione del territorio e si dichiarano disponibili a collaborare con il Comune di Montignoso per la manutenzione dei sentieri comunali e le ulteriori azioni che il Comune intenderà realizzare.

Nei tre anni di accordo, la prima manutenzione del sentiero deve essere fatta entro il mese di maggio con l’inizio delle escursioni e le associazioni devono garantire pulizia da erbacce ed arbusti, di rinfrescare la segnaletica orizzontale esistente e comunicare tempestivamente pali e segnali danneggiati e da sostituire. Poi manutenzione costante, monitoraggi periodici e segnalazioni al Comune di tutto ciò che non rientra nella manutenzione ordinaria.