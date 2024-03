Sentenze del Tar: soddisfazione dei 5 stelle

"Apprendo con soddisfazione delle vittorie del Comune davanti al Tribunale amministrativo della Toscana su atti in materia di marmo predisposti dall’amministrazione De Pasquale e votati dal solo Movimento 5 Stelle". Inizia così l’intervento del consigliere 5 Stelle, Matteo Martinelli, sulle recenti sentenze del Tar sui Pabe che "hanno visto soccombere le imprese sia sulle tariffe del 2018 – scrive Martinelli –, sia sui piani attuativi dei bacini estrattivi". "La soddisfazione è tanta soprattutto in relazione a quest’ultimo provvedimento, adottato per la prima volta dal Comune nel 2019 – prosegue il consigliere –. Si tratta di un successo non banale, che riguarda la legittimità di atti articolati, complessi, e su cui non vi erano precedenti. Il tribunale amministrativo ha stabilito la correttezza del comportamento della nostra amministrazione su temi ‘caldi’ quali le ‘rese’ e i quantitativi massimi che ciascuna cava potrà scavare nei prossimi 10 anni. La linea ferma dell’amministrazione De Pasquale, per ora è stata premiata dai tribunali su tutti i principali provvedimenti dell’amministrazione a 5 stelle. Come già avvenuto lo scorso anno con la sentenza in merito al nuovo regolamento degli agri marmiferi, il Tar ha valorizzato alcune scelte ponderate che all’epoca scatenarono molte polemiche. È chiaro che si tratta di un altro significativo passo avanti, ma non si deve abbassare la guardia perché il cammino è ancora lungo. L’attuale amministrazione, nonostante le critiche ai nostri atti, ha fatto bene a non toccarli. Se non è possibile migliorarli, è bene lasciarli come sono. In secondo luogo, hanno avuto le loro risposte tutti coloro che in questi anni ci hanno tacciato di incompetenza, o peggio ancora, connivenza e complicità".