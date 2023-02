Sentenza Tar, Giannetti attacca Italia Viva

di Roberto Oligeri

Secca replica del sindaco Gianluigi Giannetti ai commenti sulla sentenza del TAR che ha ritenuto illeggittima la sfiducia all’ex presidente del consiglio comunale, Jessica Fabiani: "Sulla sfiducia all’allora presidente, desidero replicare agli esponenti di IV che in maniera trionfalistica hanno annunciato la sentenza a loro favorevole. Lo faccio precisando che in primis la sentenza del TAR non è nel merito, ma semplicemente nella forma. L’articolo 9 bis, comma 5 dello Statuto comunale, prevede che una mozione per essere trattata, debba essere inserita all’ordine del giorno almeno 24 ore prima dello svolgimento del consiglio. Detto questo - afferma il sindaco - per prassi, i consiglieri comunali, sia di maggioranza che d’opposizione, hanno più volte proposto direttamente, durante la seduta, le loro mozioni incontrando la disponibilità a trattare la mozione presentata da parte di tutti i componenti il consiglio. Anche nell’occasione oggetto della vicenda, è stata seguita la medesima procedura. Quindi parlare di comportamento non in linea con il diritto, rappresenta un grossolano errore in quanto la consuetudine, detta anche uso normativo, è una fonte del diritto. Consiste in un comportamento costante e uniforme tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio. Non ci siamo presentati al ricorso proposto al TAR allo scopo di non sprecare risorse finanziarie - prosegue Giannetti - per una sentenza che risulta assolutamente inutile, in quanto non cambia le sorti della decisione politica, ma unicamente la sposta per un breve lasso di tempo. Nel prossimo consiglio comunale la maggioranza, inserendo all’ordine del giorno la mozione di sfiducia al presidente del consiglio, lo rimuoverà nella piena legalità amministrativa e politica". Sul rimborso alla Fabiani, il sindaco aggiunge: "Il vero danno alla comunità l’hanno causato i ricorrenti, ben consci che la sentenza non avrebbe spostato di una virgola la decisione: ciò nonostante hanno fatto ricorso chiedendo il rimborso delle spese legali. Ritengo il gruppo di Italia Viva moralmente responsabile dell’aggravio economico che il Comune dovrà sostenere. Hanno agito senza pensare alla cosa pubblica, anteponendovi l’interesse politico e la speranza di visibilità con una vittoria di Pirro...Parlare quindi di insipienza, d’incapacità, di errore grossolano, uno dei tanti dell’amministrazione, fa ridere e offende la maggioranza dei fivizzanesi che hanno riposto fiducia nell’attuale coalizione. Inoltre è falso dire che il gruppo di IV mi ha supportato alle passate elezioni. Nel 2019 Italia Viva non esisteva e gli esponenti di quel partito allora venivano supportati e rappresentavano il circolo Pd di Ceserano-Soliera. Suggerirei agli esponenti di IV di limitare i toni trionfalistici evitando l’uso di un linguaggio lesivo nei confronti dell’amministrazione nel contempo ringraziandoli comunque per la lezione di diritto, moralità, opportunità, coerenza e vita impartita"

