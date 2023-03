Senso unico in via Gian Matteo

Nuova regolamentazione della circolazione in via Gian Matteo

Cambia il transito dei mezzi in via Gian Matteo a Nazzano, con l’istituzione di un senso unico con direzione mare-monti.

Unitamente a tale provvedimento sono istituiti un limite di velocità di 30 chilometri orari e un

divieto di sosta nei pressi dalla scuola.

Le ridotte dimensioni di via Gian Matteo non garantivano l’incrocio di due veicoli in sicurezza, in considerazione anche del fatto che lungo la strada si trova appunto una

scuola dell’infanzia.

L’ordinanza, emessa dal comando della polizia municipale, è consultabile sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it