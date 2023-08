Senatrice Segre ringrazia Comune di Aulla per cittadinanza onoraria

La senatrice Liliana Segre ringrazia il Comune di Aulla per averle conferito la cittadinanza onoraria. La proposta prese avvio il 15 novembre 2019 dai consiglieri di opposizione Maria Grazia Lombardi, Filippo Coppelli, Monja Brunelli, Silvia Magnani e Arturo Demetrio con una mozione con la quale chiedevano che venisse avviato l’iter per fare sì che nel Giorno della Memoria del 2020, potesse essere conferita alla senatrice tale riconoscimento. La proposta era stata adottata da tutto il consiglio, restava solo iniziare l’iter. Ma ecco la risposta della senatrice Segre. "E’ un onore ricevere la cittadina onoraria della vostra città che da oggi sarà anche un po’ mia. Ringrazio l’intero consiglio comunale, questa onorificenza crea fra di noi non solo un legame morale ideale e civico, ma rafforza un sentire democratico".