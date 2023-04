Semaforo sulla Cisa Incubo code

Torna il semaforo alla Bettola, con lo stop ai mezzi pesanti, e torna l’incubo per i tanti automobilisti che transitano sulla statale 62 della Cisa. L’Anas ha comunicato, infatti, che dal 10 maggio tornerà il senso unico alternato alla Bettola di Caprigliola, nel comune di Aulla, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una rotatoria e della nuova viabilità. L’Anas si vede costretta a chiudere parzialmente la carreggiata. Oltre all’istituzione del senso unico alternato, ci sarà il divieto di transito per i mezzi pesanti. Il tutto per una durata prevista non inferiore ai 30 giorni. Poco più di un mese fa la sistemazione di un semaforo aveva provocato le proteste degli automobilisti che ogni giorno percorrono la statale a causa delle lunghe code che si formavano.