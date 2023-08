Selva, furti e vandalismi Niente fiera di San Genesio

Hanno rotto il tendone, sfondato le porte e rubato alcuni elettrodomestici. E così quest’anno niente festa per San Genesio a Filetto, nel Comune di Villafranca. I ladri hanno preso di mira la zona della Selva in cui da anni il Partito democratico organizza la Festa dell’Unità, una tradizionale ‘frascata’ per gustare cibi tipici, ma anche ritrovarsi tra amici. I “soliti ignoti” hanno fatto razzia di quello che sono riusciti a trovare, ma non solo, si sono anche divertiti a manomettere gli impianti, spaccare le porte e i bagni. Non è la prima volta che accade.

"Il primo raid risale alla scorsa estate – raccontano dal direttivo del Pd di Villafranca – avevano rotto l’impianto elettrico. Lo avevamo riparato in tempo per organizzare la festa a fine agosto. Quest’anno i danni sono superiori, si aggireranno sui 15mila euro. I vandali hanno rotto le porte, sono entrati nei nostri spazi con un mezzo su cui hanno caricato la lavastoviglie, l’affettatrice e altri elettrodomestici nuovi, le bombole del gas. Hanno strappato il tendone di copertura e sparpagliato oggetti dappertutto. La connotazione sembra diversa, oltre al materiale sparito infatti sono stati rotti l’impianto del gas e quello elettrico. Sembra quasi che qualcuno volesse impedirci di organizzare la nostra festa".

Una festa molto sentita, che va avanti da oltre 70 anni, in occasione della fiera di San Genesio. "Per la prima volta dopo 75 anni niente sagra – aggiungono – questo spazio della Selva era stato acquistato dai partigiani, dopo la Seconda guerra mondiale, con i soldi racimolati vendendo i finimenti in cuoio dei cavalli dei tedeschi. Volevano realizzare un centro ricreativo, è un lascito che ci è rimasto dal passato, a cui siamo molto affezionati. Per noi l’appuntamento della festa era importante, era stata inaugurata dall’onorevole Umberto Terracini negli anni dopo la guerra e non è mai stata interrotta. Non era solo una manifestazione politica, ma aveva anche connotazione sociale, era un bel modo per stare assieme, ritrovarsi. Siamo rammaricati, sarà impossibile per noi quest’anno rinnovare l’appuntamento. Speriamo comunque di sistemare i nostri spazi al più presto e di poter ricominciare con la tradizione".

Monica Leoncini