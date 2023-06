Selezioni della Regione Opportunità per 51 persone

La Regione Toscana è pronta ad assumere 51 persone in diversi ambiti professionali, diplomati e laureati, attraverso una serie di selezioni in scadenza il 23 giugno. Nel dettaglio si tratta di 31 impiegati nel settore amministrativo, 11 funzionari tecnici professionali ad elevata qualificazione, 6 istruttori dei servizi direzionali nel ruolo di mobilità e autonomia disabili da assegnare alla scuola nazionale cani guida per ciechi, 3 istruttori nella programmazione e valutazione in ambito agroforestale. I posti sono a tempo pieno. Per esigenze dell’amministrazione, in caso di utilizzo della graduatoria, l’assunzione potrà avvenire anche a tempo parziale. Trattandosi di diversi profili professionali, i requisiti specifici richiesti sono differenti e si rimanda alla lettura integrale dei bandi di concorso che si trovano sul sito della Regione. Le procedure di selezione saranno espletate mediante due prove d’esame: una scritta e una orale mentre saranno 3 per il ruolo di istruttori mobilità e autonomia disabili, dove è prevista anche la prova pratica. Domande entro il 23 giugno solo sul sito della Regione