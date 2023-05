Selezione per attori under 35

Un’estate all’insegna del teatro al confine tra Lunigiana e Garfagnana. Il progetto di Alta Formazione e spettacolo in 13 episodi “Le donne dell’Orlando Furioso“ tratto dalla riduzione di Italo Calvino, progetto e regia di Consuelo Barilari per Terre Furiose a cura di Schegge di MediterraneoGraal Cult Fest ha debuttato nell’estate 2022 con i primi otto episodi. Nell’estate 2023 la realizzazione degli ultimi 4 episodi e dell’epilogo dello spettacolo in debutto nazionale il 6 e il 12 agosto nella Rocca ariostesca di Camporgiano. Il 29 maggio e il 18 giugno al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana due sessioni di audizioni per attori under 35. Iscrizioni entro domani per la prima data ed entro il 17 giugno per la seconda via mail a [email protected]