Sei scrittori per la famiglia Sfida finale al Premio dedicato

Il Forum delle Associazioni familiari ha selezionato la sestina della seconda edizione del Premio letterario ‘Pontremoli-Città del Libro e della Famiglia". A contendersi il podio i libri “Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo – e altre cose che si avvicinano alla felicità” di Roberto Botturi (ed. Infinito), “Lascia splendere la tua meraviglia – Lettera ai nostri figli e ad ogni bambino” di Mickol Lopez e Daniele Marzano (Fabbri), “Io, mio padre e le formiche - Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani” di Rosella Postorino ( Salani), “La vita accade” di Alberto Pellai (Mondadori), “Una piccola pace” di Mattia Signorini (Feltrinelli), “Un nido di nebbia” di Andrea Voglino e Ariel Vittori (Tunuè). Il premio letterario si pone l’obiettivo di promuovere la bellezza della famiglia anche attraverso la letteratura, coniugando sociale e cultura, come spiega Adriano Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari.

"Vogliamo contribuire a una nuova narrazione della famiglia – spiega –. Di famiglie si parla sempre troppo poco e non facendone gustare il vero sapore e l’opportunità che possono essere per le comunità e per il Paese. La famiglia sembra scomparire nei dibattiti e troppo spesso viene data per scontata, come l’aria che respiriamo. Tuttavia l’esperienza fondamentale che lascia il segno nella nostra vita nasce in seno alla famiglia. I racconti delle radici della storia familiare, dei nonni e dei bisnonni, dei momenti di crisi e di bellezza, dei profumi e anche delle ferite, sono costitutivi di ogni storia personale. Allora la sfida che vogliamo mettere in campo è saper raccontare la complessità e la bellezza della famiglia, la qualità delle relazioni, il desiderio e la passione che spingono le famiglie ad andare incontro anche ai cammini più impervi, anche attraverso opere di narrativa che diventano spunto di riflessione e condivisione. Abbiamo scoperto che, alla prova dei fatti, la narrativa italiana è intrisa di storie familiari: bastava accendere una luce, approfondire un punto di vista".

La premiazione del concorso è fissata per il 1° luglio a Pontremoli, in piazza della Repubblica, alle 21 alla presenza del presidente del Forum Associazioni Familiari Adriano Bordignon, del sindaco Jacopo Ferri, del presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi. Madrina della serata sarà l’attrice Beatrice Fazi.

N.B.