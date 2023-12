Sei pannelli per informare la città

Allerte meteo e comunicazioni alla popolazione: in città sei nuovi grandi pannelli informativi. Comunicazioni alla popolazione più veloci e più capillari: importante investimento da parte dell’amministrazione per quanto riguarda il sistema di protezione civile. La giunta ha dato il via all’installazione di sei grandi pannelli informativi in altrettante zone nevralgiche della città. I pannelli saranno collocati all’uscita del casello dell’autostrada, in piazza Menconi, alla Centrale ad Avenza, alla rotonda di Turigliano, in piazza II Giugno e in via del Cavatore e riporteranno notizie riguardo le allerte meteo, ma anche altre informazioni importanti per la popolazione. Dell’installazione dei pannelli se ne farà carico Nausicaa nei primi mesi del 2024.

"Si tratta di un investimento importante – sottolinea la sindaca Serena Arrighi a cui appartiene anche la delega alla Protezione civile - nel quale crediamo molto.

Questi pannelli ci consentiranno di migliorare il nostro sistema informativo grazie a una comunicazione capillare e costantemente aggiornata. In città possiamo già contare su di un sistema di protezione civile di altissimo livello e questo grazie al costante impegno dei nostri uffici e di tanti, tantissimi volontari".