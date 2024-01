Sei battesimi in un solo colpo. Cerimonia a Castelpoggio

Grande festa nel bel paese di Castelpoggio che sceglie il giorno del battesimo di Gesù per battezzare sei bambini in una volta sola nella sua chiesa. Una giornata davvero speciale per la bella frazione a monte non nuova nel creare eventi così speciali e particolari. Tutto il paese come al solito ha partecipato numeroso quando il sacerdote padre Luigi Sparapani ha battezzato i sei bambini che vivono nella suggestiva frazione a monte. Elettra e Brandon Fusani, Thiago Bonatti, Ettore Vaira, Samuele Colle e Chloe Bonaldi sono i bimbi che hanno ricevuto i sacramento dal sacerdote nelcorso di un’unica cerimonia che li ha raccolti e uniti.

Un particolare ringraziamento, da parte degli organizzatori, va all‘avvocato Andrea Poggianti giunto appositamente da Empoli per allietare la cerimonia suonando l’organo e a Lucia Lunardelli che ha splendidamente intonato l’Alleluja accompagnando connote immortali la cerimonia. Un grazie speciale alle catechiste del paese Giusi Bontà e Daniela Vaira autentica leader e promotrice della bella iniziativa e sempre pronta a valorizzare il suggestivo paese a monte con tutti gli eventi che ogni anno allietano le giornate rendendolo un posto speciale.

Andrea Giromini