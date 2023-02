Segretario Pd, la provincia incorona Schlein

La provincia incorona Elly Schlein come segretario del Partito democratico. E questa scelta cambierà e non poco in questi giorni lo scenario provinciale con la scelta del prossimo candidato a sindaco per la città di Massa. Il segretario provinciale Enzo Manenti si dice soddisfatto per l’affluenza alle urne: "Una bella giornata. In tanti sono arrivati a votare, dimostrazione che il partito è ancora molto vivo e si trova ora a dover rispondere ai cittadini, probabilmente delusi dalla situazione nazionale, da un governo che non sta dando le risposte che i cittadini si aspettavano". Complessivamente, in provincia (i dati di ogni sezione devono ancora essere consolidati, tra schede nulle e bianche) hanno votato per la nomina nazionale che ha visto Schlein battersi al ballottaggio con Stefano Bonaccini, 5154 persone. Invece, per quanto riguarda il segretario regionale sono state 5127 i votanti che hanno deciso di mette una X sulla scheda. Schlein ha raggiunto le 2643 preferenze, ovvero il 52,8 per cento del totale. Bonaccini ha raggiunto 2452 voti, ovvero il 48,1 per cento. Per quanto riguarda invece il regionale, Mercanti ha raggiunto le 2552 preferenze (52,9 per cento), vincendo su Fossi con 2325 voti (47,7 per cento)

A Massa: sono stati 1565 i voti per il nazionale. Bonaccini si è fermato a 695 preferenze; Schlein è arrivata a 870. Per il regionale: Mercanti con 701 cede il passo a Fossi 812. Le sezioni: Massa centro: (52 votanti nazionale): Bonaccini 248; Schlein 334. Regionale: Mercanti 242: Fossi 313). Quercioli: (284 votanti nazionale) . Bonaccini 98; Schlein 186. Regionale: Mercanti 95; Fossi 174). Marina Partaccia: (438 votanti nazionale). Bonaccini 222; Schlein 216. Regionale Mercanti 233; Fossi 174). Mirteto: (271 votanti nazionale) Bonaccini 127. Schlein 144. Nel regionale: Mercanti 131; Fossi 132)

Si passa poi a Carrara, che ha visto 1383 voti. Bonaccini si è fermato a 626, Schlein ha vinto con 740 preferenze. Regionale: Mercanti cede il passo con 636 voti a Fossi, con 662. Le sezioni: Bonascola: votanti 344 al nazionale. Bonaccini 147; Schlein 199. Regionale: Mercanti 142; Fossi 144. Marina di Carrara: votanti 376 - Bonaccini 167; 196 Schlein. Regionale: Mercanti 169; Fossi 172. Avenza: votanti 327. Bonaccini 182; Schlein 145. Regionale: Mercanti 178; Fossi 135. Centro e Paesi a Monte: votanti 336 - Bonaccini 136; Schlein 200. Regionale: Mercanti 147; Fossi 170. Il dato che non lascia soprese è quello di Montignoso, dove si sono recati alle urne 494 votanti per il nazionale. Bonaccini prende 124 voti e Schlein lo doppia con 370 preferenze. Regionale: Mercanti 136; Fossi 323

In Lunigiana c’è stata più battaglia (dato provvisorio, mancano alcune urne): Fivizzano Monzone: votanti 470. Bonaccini 394; Schlein 75. Regionale: Mercanti 391; Fossi 75. Fivizzano centro: votanti 252. Bonaccini 228; Schlein 23. Regionale: Mercanti 222; Fossi 27. Pontremoli: votanti per il nazionale 244. Bonaccini 138; Schlein 59. Regionale: Mercanti 140; Fossi 49. Podenzana: votanti 70. Bonaccini 43; Schlein 27. Regionale: Mercanti 55; Fossi 15. Aulla: 299 votanti nazionale. Bonaccini 116; Schlein 123. Regionale: Mercanti 119; Fossi 113. Licciana Tresana Comano: votanti 172 - Bonaccini 55; Schlein 122. Regionale (non disponibile).

Alfredo Marchetti

Alessandra Poggi