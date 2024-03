"Segni del Sacro e del Profano: Storia e Arte a Carrara in due volumi"

Sono due i volumi editi dalla Sea di Carrara, ’Segni del Sacro’ e ’Segni del Profano’, che serviranno da spunto per una conversazione storica con Davide Lambruschi e Pietro Di Pierro. L’incontro, inserito nell’ambito della iniziative promosse dall’Accademia Albericiana, si terrà sabato, alle 16.30, alla libreria Santa Chiara di via 7 Luglio a Carrara. "Quel museo all’aperto è in realtà anche un libro di storia scritto attraverso immagini – così Giovanna Bernardini nella presentazione di ’Segni del Sacro’ – nelle quali si esprimono cultura, storie di santi ma anche di uomini e di donne, della loro religione e delle loro associazioni. Ridisegnare i percorsi della fede, decodificare le immagini significa fare storia sociale dell’arte e comprendere l’animo umano in relazione alla storia, ma anche la costanza antropologica dei bisogni, delle attese e delle speranze". Davide Lambruschi ha ricostruito un mondo con un lavoro intenso, sia di archivio che bibliografico, un lavoro durato anni. ’Segni del Profano’ invece è un viaggio tra i monumenti civili dal centro di Carrara al mare. Un lavoro curato da Lambruschi e Di Pierro con le fotografie di Ennio Biggi, la prefazione di Gualtiero Magnani e la presenza di una nota storico-artistica di Davide Pugnana. L’accezione di monumento civile è intesa in maniera ampia e indica le opere di una certa grandiosità e importanza e gli imponenti piedistalli con tutti gli accessori ornamentali che comprendono, oltre ai busti di personaggi illustri, altorilievi e bassorilievi addossati ai muri di case e strade, epigrafi commemorative, lapidi didascaliche o indicatrici di vie o località.