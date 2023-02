Segnalazioni e pratiche Nasce ’Sportello amico’

Filippo Mannini, il pastore del Colle di Antona, è il nuovo responsabile di ’Sportello amico’, a Forno, un punto di riferimento per la popolazione della Valle del Frigido, nato su iniziativa dell’associazione Insieme e del comitato ’Una montagna da salvare’ che raggruppa tutte le realtà presenti nei paesi della zona. Obiettivo del comitato è quello di rilevare le criticità e portarle all’attenzione dell’amministrazione comunale, cercando soluzioni. Lo ’Sportello amico’ vuole essere un filtro tra territorio e amministratori, per segnalare problematiche inerenti la sicurezza stradale, l’illuminazione, la salute del territorio, nonché strumento di snellimento di pratiche burocratiche. "Abbiamo già ricevuto diverse segnalazioni alcune delle quali andate già a buon fine – spiega Mannini –. Problemi di illuminazione sono stati risolti. I residenti della zona montana sono preoccupati per la mancanza di sicurezza di alcuni versanti che sovrastano via Bassa Tambura, in particolar modo quello dopo la curva del ponte di Canevara, tratto da cui continuano a piovere sassi e scendere slavine di terra. Sarebbe utile un sopralluogo tecnico e il posizionamento di una rete paramassi, visto che il problema è costante. Altra questione sono i parcheggi a Canevara realizzati nella piazzetta che, secondo i residenti, non sono stati segnati bene. Una questione da tempo irrisolta si presenta anche su via Vecchia Antona, che necessita di segnaletica orizzontale e aree sosta. Una strada che ha bisogno di interventi per essere riqualificata e restituita all’uso della comunità". Lo ’Sportello amico’ si trova in via Commercio a Forno, presso l’ambulatorio medico, e riceve il lunedì, dalle 10,30 alle 13, il venerdì dalle 14 alle 17 e il mercoledì, su appuntamento, dalle 10,30 alle 13. Per informazioni, 349 8656777.