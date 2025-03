Segnalazioni di degrado al cimitero di Pariana. Ortori: "Presto i lavori di manutenzione"

Presto ci saranno lavori di manutenzione al cimitero di Pariana. E’ quanto annuncia il consigliere comunale Simone Ortori, che ringrazia il Comune. "La cura dei cimiteri – dice – è una delle cifre di civiltà di una società. Con le risorse a disposizione cerchiamo di dare risposte. A seguito del sopralluogo da me svolto assieme ad alcuni residenti, ho fatto rilevare all’amministrazione come diverse ’postazioni funebri’ a parete fossero da tempo assolutamente aperte a ogni genere di intemperie e presentino a vista dei visitatori un biglietto da visita a nostro avviso non consono per la sacralità del luogo. La richiesta è consistita in una loro copertura, per rendere l’aspetto del cimitero e delle postazioni ad ora non utilizzate più dignitose anche nel rispetto di tutti gli altri defunti che sono ad oggi collocati nel cimitero di Pariana. Congiuntamente abbiamo segnalato la necessità di manutenzione dell’intonaco e l’installazione di nuovi ossari".

"Ringrazio l’amministrazione comunale e gli uffici – afferma Ortori – che mi hanno comunicato che saranno effettuati lavori di imbiancatura, copertura delle postazioni funebri non utilizzate con dei pannelli appositi e l’installazione di un nuovo ossario". Ricordiamo che altri cimiteri di montagna attendono interventi da parte del Comune.