Seggiole e storie Ad Alber1ca i Narratori erranti

di Cristina Lorenzi

Cinque attori, cinque spettacoli, cinque città toscane. Uniti in una rassegna teatrale itinerante. E’ partito il 4 febbraio e si concluderà il 14 aprile il tour di Teatro di narrazione che coinvolge Carrara, Livorno, Querceta, Castelnuovo d’Elsa, Molina di Quosa. Si tratta della prima edizione di “Narratori erranti” rassegna itinerante di teatro di narrazione che in diciassette appuntamenti racconterà storie vere della nostra terra. E grazie a Spazio Alber1ca, avrà date anche a Carrara. L’idea nasce dall’incontro di Elisabetta Salvatori, Fabrizio Brandi, Marco Azzurrini, Anna Meacci, Luca Barsottelli, cinque attori toscani di quel teatro che viene definito “di narrazione”, autori dei propri spettacoli, che raccontano storie legate alla propria terra. "Il teatro dopo la pandemia ha fatto emergere nuove esigenze sia per il pubblico che per il nostro lavoro –raccontano gli organizzatori – così come un chiaro desiderio di recuperare il valore dell’aggregazione e del contatto umano". La rassegna ha l’intento di rafforzare la tradizione del racconto orale come patrimonio e recupero dell’identità, della memoria, coinvolgendo anche narratori provenienti da altre regioni: Mila Boeri da Milano e Ariele Vincenti da Roma. Simbolo di questo linguaggio teatrale e della rassegna, la sedia, oggetto che caratterizza da secoli le antiche veglie che si tenevano spontanee nei luoghi, dette appunto in Toscana, “a seggiola”. I narratori con la loro sedia sono erranti, con l’urgenza di far viaggiare storie e memorie, da un territorio all’altro. Narratori Erranti viaggerà in Circoli, Associazioni Culturali e in altre piccole realtà già ricche di storie proprie, un circuito di spazi sul territorio toscano, regione pilota di questo progetto. Questa prima edizione metterà in relazione cinque province della Toscana (Firenze, Lucca, Pisa, Livorno e Carrara) in cinque territori diversi (Querceta, Castelnuovo d’Elsa, Molina di Quosa, Carrara, Livorno,). Gli spettacoli: ’La Bella di nulla’ e ’Vita di Antonio Ligabue’ di Elisabetta Salvatori; ’Una questione di geometrie’ e ’Blocco 3’ di Fabrizio Brandi; ’La tovaglia di Trilussa’ di Ariele Vincenti; ’Meacci racconta Meucci’ di Anna Meacci; ’Filippo vostro’ di Luca Barsottelli; ’Pisa ’68’ di Marco Azzurrini; ’Alta velocità’ di Mila Boeri. A Carrara la rassegna arriverà domenica 26 febbraio alle 18 a Spazio Alber1ca, che ha collaborato alla rassegna, con Luca Barsottelli che proporrà ’Filippo voistro’. Nella stessa sede venerdì 3 marzo alle 21 con ’Meacci racconta Meucci’ con Anna Meacci; il 12 marzo alle 18 con Mila Boeri ’Alta velocità’; il 2 aprile si conclude con Elisabetta Salvatori ’Vita di Antonio Ligabue’.