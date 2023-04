’Second Life’, l’arte plastica di Fabio Sartori

L’arte plastica di Fabio Santori, già oggetto di numerosi riconoscimenti sia nazionali che internazionali, arriva al Museo di San Giovanni a Fivizzano con una mostra che ha preso il via e che sarà visitabile fino al 20 maggio. Si intitola ’Second Life’ ed è a cura di Giammarco Puntelli. Il visitatore può meditare un’attenta selezione di opere plastiche partorite dalla genialità del maestro, sempre più oggetto di attenzione di istituzioni e musei non solo italiani. Usa materiali di recupero che lui stesso ha selezionato per donare agli stessi una seconda vita, una vita nell’eterno pensiero dell’Estetica. Con il professor Puntelli ha presentato davanti alle telecamere il progetto alcuni giorni prima dell’allestimento perché l’evento ha una divulgazione e una promozione a livello internazionale. Con ’Second Life’ Santori porta il tema del materiale di recupero, del rispetto verso la natura, e di una nuova dimensione dell’essere umano dopo la svolta tristemente segnata dal periodo pandemico.

"Il maestro Fabio Santori – spiega il professor Giammarco Puntelli – ha creato composizioni plastiche che lasciano l’impronta nello spirito di chi le osserva, arrivando alla comprensione che il sistema pianeta terra sia governato da leggi che mettono in relazione tutti gli esseri viventi con un rapporto di necessità e di amore". La mostra, accolta dall’assessore alla cultura di Fivizzano, Francesca Nobili, e dal direttore del museo, Francesco Leonardi, sarà un punto di riferimento per fruire dell’arte plastica di ricerca in Toscana e non solo.