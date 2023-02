Seatec e Compotec, ai nastri di partenza

Tutto pronto per la ventesima edizione di Seatec e della quattordicesima di Compotec Marine in programma dal 16 al 17 di marzo nei padiglioni di Carrarafiere. Seatec è la mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, ideata a organizzata da Imm CarraraFiere, mentre Compotec Marine è la rassegna internazionale dei compositi e delle tecnologie correlate, unico evento trade in Italia interamente dedicato ai materiali compositi, dedicato specificamente ai materiali compositi del mondo nautica, in stretta sinergia con Seatec 2023. In parallelo ai due saloni si svolgeranno workshop e incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore nautico in collaborazione con l’università di Genova (con annesso polo di Spezia), il Politecnico di Milano e l’istituto Quasar di Roma con il coinvolgimento dei Centri per l’impiego, la e Camera di commercio e Cna. E ancora: start up - cross sector, area che consente di presentare il proprio prodotto e la propria idea tramite un ‘elevator pitch’, con un costo contenuto. Il focus ‘Innovation 2 Business powered’ di Intesa Sanpaolo, e la possibilità di partecipare al contest ‘Innovation 2 Business’ che mette in palio per le attività di marketing per le aziende di effettuate dalla rivista ‘Nautica’ presentazione dell’azienda all’innovation center di Intesa Sanpaolo. In programma anche un cocktail per tornare a rivivere un clima di socializzazione normale. Il programma anche il premio ‘Myda, Millennium yacht design Award, ideato per incentivare i giovani designer, che esprimono tendenze e futuribilità del design nautico. I premi ‘Qualitec Technology’ e ‘Qualitec Design’ valorizzano le eccellenze delle aziende partecipanti e l’impegno della filiera della componentistica nell’offrire prodotti sempre più avanzati. Seatec continua nel suo impegno a promuovere una coscienza e una consapevolezza ambientale crescente. Alle aziende identificate come ‘Green’ viene data una speciale visibilità e un premio "Greentec, come riconoscimento al miglior prodotto e processo ecosostenibile.