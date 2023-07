Se l’arte abbatte le barriere Le mani che ’guardano’ dello scultore Tagliaferri

L’arte fa cadere le barriere e nel borgo di Tenerano a Fivizzano diventa un messaggio potente di inclusività e libertà. A lanciarlo sarà con lo scultore non vedente Felice Tagliaferri durante il Simposio en plein air. I visitatori del piccolo borgo fivizzanese potranno vedere, in presa diretta, come nascono le sue “sculture non viste”. “L’Arte nell’Arte” è il nome delle iniziative promosse dal Circuito Culturale Tenerano, per la direzione artistica di Emma Castè, che si terranno da domenica al 6 agosto, e sono inserite nella programmazione del ‘Simposio Lunense’ organizzato dal Comune di Fivizzano con il patrocinio di Regione e Provincia. L’inaugurazione domenica alle 19.30. Artista di fama internazionale, fondatore della prima scuola di arti plastiche diretta da un artista non vedente, Tagliaferri è il simbolo dell’arte accessibile. Ha partecipato a numerosi concorsi e mostre, simposi e installazioni, collabora con i Musei Vaticani, il Museo Tattile Statale Omero, le Accademie di Brera e di Roma, la Collezione Guggenheim di Venezia e l’Università di Dublino. Tra le sue opere più famose e discusse il Cristo RiVelato, rielaborazione della scultura di Giuseppe Sanmartino, la pietà Ribaltata ispirata alla Pietà di Michelangelo e la Sacra Famiglia con bambino fragile dove il bambino fragile è affetto da sindrome di Down.

A dialogare con il mondo di luce di Felice Tagliaferri, ogni sera, ci saranno scrittori, studiosi ed artisti nella piazzetta del paese per parlare di barriere mentali e fisiche, accessibilità dell’arte e della cultura e dei progetti di inclusività della comunità di Tenerano. Ad aprire il ciclo di appuntamenti sarà, lunedì 31 (ore 21) il rendez-vous con tutti gli artisti del Simposio Lunense per l’appendice “Tenerano incontra Fivizzano artisti a confronto”. Tra gli ospiti degli incontri di Tenerano l’atleta paralimpico, Nicolo Codega insieme all’editore Nicola Marchetti (2 agosto), lo storico medievalista Mario Nobili (3 agosto) e gli artisti Pierangelo Massolo (1 agosto) e Nadia Nespoli (6 agosto) che esporranno insieme a Andrea Polenta. Spazio anche al teatro inclusivo con lo spettacolo itinerante della compagnia di danza integrata OLTR3 “Sogno di una notte di mezza estate” (6 agosto). E ancora percorsi di trekking senza barriere ed escursioni con la guida turistica ambientale Federica Cecchini, intrattenimento ed enogastronomia.