Se i parcheggi fossero come le luminarie...

Massa quest’anno vince la sfida delle luminarie. Il colpo d’occhio è apprezzato da tutti, piazza Aranci e il teatro Guglielmi sono i fiori dell’occhiello di un allestimento azzeccato. La città è viva come non mai, anche grazie alle tante iniziative organizzate dal Comune e dal Ccn ’Massa da vivere’. L’unico neo riguarda i parcheggi. Per le festività il traffico aumenta di gran lunga ed è fisiologico. Il problema è che Massa era già indietro dal punto di vista delle soste, a prescindere dal Natale, e anche sul piano della viabilità, che necessita di una seria revisione per migliorare lo scorrimento del traffico. Sui parcheggi è nota la mancanza di una grande area di sosta vicina al centro. Ma aver messo gratis, in questi giorni, le prime 2 ore di sosta, pur con intento lodevole, non aiuta certo il necessario ricambio dei parcheggi.

Luca Cecconi