"Se fermate la variante noi blocchiamo l’Aurelia"

Il futuro della variante Aurelia è uno dei temi più caldi in vista delle prossime elezioni amministrative perché la sua realizzazione, o meno, spacca un fronte cittadino di grande rilevanza sotto il peso elettorale. Stiamo parlando del quartiere di Turano, termometro politico da tenere sotto controllo per chi vuole candidarsi a governare la città. Il tema spacca, pure alcune possibili alleanze che divergono sulla visione del futuro del traffico in città. La posizione del Polo progressista in particolare è chiara: la variante non s’ha da fare. Non così, anche se ci sono progetto e milioni. E la lenzuolata pro-variante lungo l’Aurelia a Turano ha trovato un obiettivo politico in uno dei punti di riferimento del Polo, Nicola Cavazzuti, già segretario di Rifondazione. Messaggio chiaro: "Cavazzuti se fermate la variante noi fermeremo l’Aurelia".