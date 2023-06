Sds, si riunisce l’assemblea dei soci Fumata bianca per la convocazione "Pronta la bozza di regolamento"

E’ stata finalmente formalizzata la convocazione dell’assemblea dei soci della SDS che dopo 4 mesi tornerà a riunirsi lunedì alle 15 nella sala consiliare del Comune di Aulla. L’ultima assemblea del 6 marzo si era conclusa con una fumata nera sulle nomine del nuovo presidente e del membro della giunta esecutiva, che dovrebbero sostituire rispettivamente Riccardo Varese (vicesindaco di Podenzana) e Camilla Bianchi (sindaca di Fosdinovo), entrambi disponibili a un rinnovo dopo anni di presenza. Della questione non compare traccia all’ordine del giorno di questa convocazione che ad oggetto ha unicamente l’adozione e attuazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025. C’è un generico riferimento alle "varie ed eventuali". Il direttore della SDS, Marco Formato, conferma: "E’ in discussione il piano occupazionale delle assistenti sociali, nostro core business" . Ma il presidente Riccardo Varese, che in questi mesi ha manifestato il proprio disappunto sull’impasse delle nomine definendola una "schermaglia politica senza precedenti", ha annunciato l’intenzione di aprire un confronto con i sindaci durante la riunione di lunedì: al momento della discussione delle "varie ed eventuali" sottoporrà all’attenzione dei sindaci una bozza di Regolamento predisposta dagli uffici SDS, nella speranza che si possa presto trovare l’accordo per procedere al rinnovo delle cariche elettive assembleari.

"La volontà della SdS - spiega Varese - è di proporre ai sindaci quanto è stato elaborato affinché ne prendano conoscenza, rimanendo a disposizione per discutere, modificare, integrare il testo nei modi e nelle forme che si ritengono più opportune e giuridicamente valide". Varese chiarisce, dunque, che nonostante l’assemblea dei soci non sia stata convocata prima, comunque in questi mesi la SDS non è rimasta con le mani in mano e anzi, ha lavorato alla bozza di Regolamento che dovrebbe disciplinare il meccanismo del voto dei membri di giunta esecutiva e sbloccare definitivamente lo stallo politico che oppone le due candidature alla presidenza SDS dei sindaci di Aulla e di Filattiera, rispettivamente Roberto Valettini e Annalisa Folloni. L’impasse è stata favorita proprio dall’assenza di un Regolamento che statuisca il funzionamento dell’organo consortile ed attuativo delle disposizioni statutarie. "Riteniamo sia arrivato il momento di produrre il Regolamento - ribadiscono dallo scorso marzo i sindaci del centro destra - che da 19 anni attende di vedere la luce e in cui stabilire una diversa partecipazione dei singoli Comuni soci, che attualmente contano in base al criterio delle quote. Noi vorremmo, invece, che ogni comune contasse uno".

Il proposito di Varese, sfumato in questi mesi l’accordo dei sindaci sulle nomine, è ora quello di trovare un accordo sulla bozza di Regolamento che possa mettere in equilibrio le richieste dei sindaci del centrodestra, ovvero di attribuire il valore per teste e non per quote a ogni singolo Comune socio, con i pareri delle avvocature SDS e Asl che, invece, convaliderebbero il criterio delle votazioni per quote. Senza accordo sul Regolamento, l’esito più papabile è la prosecuzione dell’attuale presidenza targata Varese fino alla scadenza quinquennale naturale dell’Assemblea, ovvero al 2024.

Michela Carlotti