Sds, ok dei sindaci al bilancio Previsti due centri di accoglienza

di Michela Carlotti

Tutti i sindaci presenti, collegati col pc, per l’assemblea SdS svoltasi ieri per l’approvazione del bilancio 2022. Un bilancio da 12 milioni costituito dalle tre aree: sanitaria, sociale e fondo non autosufficienza. Con la sola assenza giustificata del sindaco di Tresana, è stato approvato all’unanimità dai 13 presenti che hanno riconosciuto la tenuta del sistema nell’ultimo anno di pandemia. "Il 2022 è stato caratterizzato dalla gestione della pandemia e dal suo superamento. Le azioni - ha detto il direttore Marco Formato - sono state improntate a mantenere la rete dei servizi sociali e sanitari, per sostenere le esigenze del territorio e consolidare le case della salute nonostante la situazione determinata dall’emergenza". Il direttore spiega che "sono stati mantenuti i servizi nel settore della non autosufficienza per i bisogni assistenziali, semiresidenziali e domiciliari e quelli di prevenzione al disagio sociale nelle aree anziani, tossicodipendenti, psichici, minori, disabili e immigrati, che ci hanno permesso di sostenere la popolazione bisognosa". Ma non c’è solo la tenuta dei servizi. Formato ha elencato una serie di progetti: ben 4 milioni e 952mila euro di risorse vincolate per specifici progetti tra i quali quelli finanziati dal Pnrr missione 5 Inclusione e Coesione per 2.226.500 euro da usare nel triennio successivo. Parliamo dei servizi di assistenza educativa domiciliare: gruppi per genitori e bambini, attività di raccordo tra scuola e servizi, sostegno sociale. Ma anche di percorsi di autonomia per persone con disabilità, nonché della ristrutturazione dell’immobile che ospita il centro sociale a Quercia di Aulla, dell’attivazione di due appartamenti per la realizzazione di progetti di vita indipendente per 12 persone: uno a Filetto e l’altro a Quercia. Finanziate anche le “stazioni di posta“ per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora. Prevista, inoltre, la realizzazione di due centri di accoglienza, a Pontremoli e Aulla, per la presa in carico di famiglie fragili in condizioni di povertà. E la ristrutturazione di un immobile presso l’ex seminario di Pontremoli. La restante somma di 997.317 euro riguarda la partecipazione della SDS a progetti che hanno permesso di sostenere le spese della presa in carico degli utenti e finalizzare l’aumento delle progettualità nelle aree minoriadultianziani.

Soddisfatto il presidente Sds, Riccardo Varese: "L’approvazione è un bel segnale. Il bilancio non solo è stato approvato all’unanimità ma ha anche ricevuto l’apprezzamento dei sindaci che si sono dichiarati soddisfatti per l’attività che la Sds svolge. Ringrazio uffici e il personale per il lavoro che fanno".