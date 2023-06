Sds, assemblea dopo quattro mesi Sindaci uniti contro la Casani ma sul regolamento si litiga ancora

di Monica Carlotti

Convocata dopo ben quattro mesi, l’assemblea dei soci della SdS ha nuovamente registrato l’assenza della direttrice generale Asl, Maria Letizia Casani. Invitata per discutere temi stringenti, dalla carenza medici al regolamento di funzionamento dell’organo consortile, la Casani ha dato forfait comunicando la propria disponibilità per fine luglio.

Un tempo troppo lungo a giudizio dell’assemblea della SdS: "Non si possono lasciare le guardie mediche sguarnite. In situazioni emergenziali - ha commentato il presidente Riccardo Varese - occorre fare deroghe. Speravo che l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, rispondesse alla mia nota: abbiamo 12 medici pronti a coprire i turni di guardia ma ad oggi nessuna deroga è stata concessa per l’uso dei massimalisti e borsisti". Unanime è stato l’accordo del presidente e dei sindaci sulla proposta di Jacopo Ferri di formalizzare una richiesta alla direttrice Casani per anticiparne la presenza entro e non oltre il 15 luglio. "Mi pare - ha commentato il sindaco Matteo Mastrini - sia venuto meno il rispetto istituzionale e dunque il rapporto fiduciario tra questa assemblea e la direttrice Casani. Mai avuto questi problemi di interlocuzione con i predecessori". Pur sottoscrivendo la nota, il sindaco Gianluigi Giannetti è intervenuto invece per attestare la buona collaborazione con la dirigenza Asl. Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, condiviso il contenuto della missiva, ha suggerito sfumature al testo, essendo già palese la modalità risentita delle istituzioni. I lavori dell’Assemblea sono proseguiti con la votazione unanime dell’ordine del giorno sul fabbisogno del personale: "Si prevede l’assunzione entro l’anno 2023 di tre assistenti sociali - ha spiegato il direttore SDS Marco Formato - per raggiungere i livelli previsti dalla norma, ovvero un’assistente sociale ogni 5 mila abitanti". L’assemblea si è poi accesa sul Regolamento di funzionamento dell’organo consortile, nel tentativo di trovare un accordo sulle modalità di voto per il rinnovo del presidente e del membro della giunta esecutiva. Varese ha confermato, contro la proposta del voto per teste sostenuta dai sindaci Bellesi e Ferri, che ben tre pareri legali di Usl e della SDS danno ragione alla votazione per quote.

"È comunque mia volontà trovare una soluzione che vada bene a tutti - ha dichiarato Varese - pertanto, la SDS ha predisposto una bozza di regolamento che armonizza i due sistemi di voto: serviranno almeno otto teste che contemplino il 51 percento elle quote". La sindaca Folloni, però, ha manifestato contrarierà per un meccanismo che, a suo giudizio, sminuisce i piccoli Comuni, sollevando la questione della necessità di votazioni in forma segreta. Disappunto è stato espresso anche da Ferri per la mancata discussione e votazione della bozza di Regolamento proposta insieme a Bellesi. L’assemblea si è conclusa con la consegna della nuova bozza predisposta dalla SdS e su cui ogni sindaco potrà presentare osservazioni. "Se necessario - ha aggiunto Varese - si potrà istituire anche una Commissione di valutazione".