Scuole in gara nella raccolta dei rifiuti

Al via ‘Plastic challenge’ il progetto di raccolta e riciclo di imballi in plastica che la multiservizi Nausicaa porterà nelle scuole del territorio: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto prevede che le varie classi si sfidino nella raccolta degli imballaggi plastici per poi portarli nel ‘mangia plastica’ del Comune in piazza 2 Giugno a Carrara. Per il contest annuale sono previsti tre premi dal valore di 1000 euro ciascuno, con ulteriori due sfide minori, con premi da 500 euro. "La lotta ai rifiuti in plastica è una delle iniziative concrete che la nostra società ha intenzione di portare avanti con determinazione – dice il presidente della multiservizi, Antonio Valenti (nella foto) – Questo progetto scolastico prevede una sorta di challenge, ossia una competizione a scopo ambientale, per premiare quelle classi che alla fine risulteranno più virtuose nel recupero degli imballi di plastica. Puntare sui giovani studenti è un modo per coinvolgere anche le loro famiglie e quindi un numero più vasto di concittadini". "Proprio qualche settimana fa abbiamo ottenuto un risultato incoraggiante e soddisfacente, grazie alla consulta giovani e agli studenti della scuola Galilei – aggiunge l’assessore alle partecipate, Carlo Orlandi –, con cui assieme a Nausicaa è stata raccolta una tonnellata di rifiuti, prevalentemente plastici. Puntare sui giovani è importante proprio per investire sulla loro sensibilità ambientale e formare i cittadini del domani. Per questo anche come amministrazione comunale siamo soddisfatti del progetto scolastico di Nausicaa, mirato ad un’attenta gestione degli imballi di plastica".