Allerta meteo e scuole chiuse, la sindaca di Carrara: “Serve cabina di regia unica”

Carrara (Massa Carrara), 30 ottobre 2023 – Una cabina di regia per gestire in maniera unitaria il tema delle allerte meteo e, in particolare, la decisione di chiudere le scuole. Lo chiede la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, nel commentare le polemiche di queste ore legate alle decisioni prese in merito all’allerta arancione.

"Carrara – dice Arrighi – conosce da vicino quali possano essere i rischi del maltempo a cui negli anni ha pagato un costo altissimo ed è per questo motivo che quando gli esperti del Centro funzionale della Regione alzano il livello dell'allerta ad arancione la scelta mia e dell'amministrazione, di concerto anche con la nostra Protezione civile, è sempre quella della chiusura delle scuole. Non tutti i sindaci la pensano allo stesso modo con il risultato che si finisce per generare smarrimento all'interno della popolazione. A Carrara e in Lunigiana le scuole sono chiuse, mentre a Massa e Montignoso sono aperte”.

L’idea è appunto quella di una cabina di regia tra comuni vicini, come suggerito dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, in caso di allerta per il maltempo. “Di fronte a una situazione tanto eterogenea - aggiunge Arrighi - ritengo sia necessario un cambio di passo che permetta di superare confini che sono solo burocratici e amministrativi e che sono lontani dalla vita delle persone: basti pensare, per fare un esempio attuale, a quanti studenti carrarini frequentano le scuole di Massa e viceversa. Per questo motivo sono d'accordo con una proposta che ha avanzato qualche giorno fa il sindaco di Livorno Luca Salvetti per una cabina di regia tra Comuni vicini che renda in questo modo più funzionali, logiche e coordinate le scelte che oggi ricadono sui singoli amministratori locali. Ritengo non sia più rimandabile - conclude Arrighi - un serio ragionamento riguardo le scuole, prevedendo il ricorso alla didattica a distanza in caso di allerte meteo”.