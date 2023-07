Scuole cardio-protette Il progetto

Presentata una Proposta di legge a prima firma dei deputati di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano ed Alessandro Amorese. Si tratta della Pdl “Modifiche all’articolo 2 della legge 20 agosto 2019, concernenti l’introduzione dell’insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l’attribuzione del coordinamento dell’insegnamento dell’educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche“. Tra i relatori un altro cittadino massese, il dottor Fabio Costantino, cardiologo, che ha trattato insieme all’onorevole Amorese del tema, attualissimo, dell’educazione alla cardio-protezione per gli studenti italiani, per arrivare ad avere città e scuole cardio-formate e, quindi, non solo cardio-protette. Un’esigenza per salvare vite.