Scuolabus e trasporto degli studenti. Nausicaa ha predisposto 19 mezzi

L’amministrazione comunale ha deliberato il nuovo servizio di trasporto scolastico. I pulmini per trasportare gli studenti nelle varie scuole sono 19 scuolabus, e saranno gestiti dalla multiservizi Nausicaa in base agli orari dei vari istituti. L’organizzazione degli scuolabus è stata studiata per agevolare "la frequenza degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, in particolare di quelli residenti in zone decentrate ed extra-urbane del territorio comunale".

Il servizio prevede il trasporto di minori dai monti al mare, "nei limiti di capacità consentiti dal dimensionamento del servizio". Vale a dire in base alle domande che presenteranno i genitori e dando la precedenza agli alunni che abitano a una distanza maggiore rispetto alla scuola. La disponibilità di ulteriori posti a sedere sarà valutata in base ad una serie di criteri come per esempio la data in cui è stata presentata la domanda per usufruire del servizio di scuolabus, disponibilità dei posti su ognuno dei diciannove mezzi, e disponibilità del genitore ad accompagnare e attendere il figlio alla fermata.

Con questo servizio il Comune di Carrara si impegna a garantire il servizio delle entrate e delle uscite didattiche nell’orario scolastico, sulla base delle richieste degli istituti comprensivi e scuole paritarie presenti sul territorio, come detto nei limiti delle capacità del servizio.