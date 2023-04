"Scuolabus, che errore" Guidi attacca l’ex sindaco

Continua a gran ritmo la campagna elettorale di Marco Guidi di Fratelli d’Italia. L’ex assessore ai lavori pubblici è tornato alla carica sulla scuola. "Tra gli errori clamorosi del duo Persiani-Marnica – afferma Guidi – c’è stato quello di aver affidato a un operatore esterno, quindi slegato dal territorio, il servizio scuolabus. Questo ha avuto come conseguenza prevedibile la creazione di punti di raccolta e percorsi non adatti alle esigenze dei ragazzi, con tutta una serie di disagi per loro, le loro famiglie e gli stessi plessi scolastici. Ma c’è dell’altro. Non potendo gestire direttamente i mezzi, come invece aveva sempre fatto in passato, il Comune si trova adesso nell’assurda condizione di non poter soddisfare tutte le richieste di utilizzo per le uscite esterne di studenti e insegnanti (gite, iniziative culturali e ricreative) ed è costretto a dover scegliere a chi assegnare il bus, penalizzando di volta in volta questa o quella scuola. Da sindaco m’impegnerò da subito per migliorare i percorsi e riportare gli scuolabus sotto il controllo diretto del Comune, investendo inoltre per l’acquisto di nuovi e più moderni mezzi".

Guidi, poi, annuncia il suo impegno per la scuola di Castagnetola. "Nel 2021 – afferma il candidato di FdI – mi sono schierato con i genitori dei bambini e insieme a loro abbiamo ottenuto che venisse organizzata la classe prima. Un successo importante, reso possibile anche grazie al prezioso aiuto degli insegnanti. Quest’anno si è purtroppo ripresentato il problema e anche stavolta sono al fianco dei genitori. Le possibilità ci sono, per questo il mio appello è rivolto all’ex Provveditorato affinché metta a disposizione della scuola un insegnante in più così da garantire l’esistenza della classe prima per il prossimo anno pur con numeri minori. A riguardo è mia intenzione avviare una raccolta firme da portare al provveditore insieme al deputato Alessandro Amorese".