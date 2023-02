Scuola secondaria di primo grado di Tresana

“Semel in anno licet insanire”, una volta l’anno è lecito impazzire. Dicevano proprio così gli antichi romani per spiegare che nel periodo del Carnevale era consentito liberarsi da obblighi e impegni per dedicarsi allo scherzo e al gioco e lasciarsi andare all’euforia. Il Carnevale è una festa legata al mondo cattolico e cristiano, ma le sue origini vanno ricercate nei Saturnali della Roma antica o nelle feste Dionisiache del periodo classico greco, quando la religione dominante era quella pagana.

Durante questa festività era lecito mascherarsi e rendersi irriconoscibili, facendo scomparire così le differenze sociali. Una volta terminati i divertimenti, il rigore e l’ordine tornavano a dettare legge nella società. Oggi, in Italia e nel mondo, ogni territorio ha il suo modo di festeggiare il Carnevale, ma tutti condividono i colori e la voglia di divertirsi. Nel nostro Comune, quest’anno, abbiamo avuto due appuntamenti importanti, nelle giornate di domenica 12 e di domenica 19 febbraio, durante i quali una sfilata di carri allegri e divertenti hanno percorso le vie del paese di Barbarasco, portando con sé maschere colorate, stelle filanti e coriandoli. “Old Wild” di Riccò, “Peace and Love” di Monti di Tresana, “Vicking” di Barbarasco e “I Supereroi” della Scuola di Tresana: questi i carri che hanno partecipato all’evento, animando con grandissimo successo la manifestazione. Alla riuscita della bella iniziativa, assieme all’Amministrazione comunale, hanno contribuito diverse associazioni locali e in particolare la nostra scuola deve ringraziare, oltre la famiglia che gentilmente ha messo il carro a disposizione, la Pro Loco e l’Avis di Tresana, che ne hanno finanziato l’allestimento.

Poter partecipare è stato motivo di entusiasmo ed emozione per noi ragazzi e per i nostri compagni più piccoli, di Infanzia e Primaria, coi quali abbiamo collaborato. Insieme abbiamo scelto il tema, quello dei “Supereroi”, convinti che sia la Scuola a formare i supereroi di domani, capaci di migliorare il pianeta in cui viviamo, e insieme, sotto la guida degli insegnanti, abbiamo realizzato disegni e decori per addobbare il carro, oltre ad un simpatico fantoccio con tanto di maschera e mantello. L’addobbo più bello sono state però le variopinte tutine dei Super Pigiamini dei bambini dell’Infanzia, che hanno riempito il carro con un vociare allegro e colorato, e il nostro corteo che seguiva sventolando lo stendardo della Scuola, protagonista anche nelle giornate di festa e di sano divertimento.