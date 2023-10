Scuola, rischio tagli. La misura del Governo penalizza la provincia con otto accorpamenti

C’è una revisione dei parametri scolastici e la provincia di Massa Carrara rischia di avere una forte penalizzazione: in previsione si parla del taglio di 8 autonomie scolastiche che verrebbero a sparire con altrettanti accorpamenti. Non ci sono ancora i nomi degli istituti, perché tutto è in divenire, ma questo è il pericolo concreto. Una misura che arriva dal Governo e rispetto alla quale la Regione ha già presentato un ricorso al Tar e alla Corte Costituzionale. A lanciare l’allarme a livello territoriale è stata l’Upi Toscana, Unione delle province, tramite il presidente Gianni Lorenzetti, che è anche presidente della Provincia di Massa Carrara, in un recente incontro avuto con l’assessora regionale Alessandra Nardini.

"Come Regione Toscana abbiamo deciso, fin da subito, di opporci tenacemente ad una scelta del Governo che riteniamo sbagliata: la scuola pubblica ha bisogno di investimenti, non di tagli e di accorpamenti. Abbiamo ribadito, in ogni passaggio, il nostro no in Conferenza delle Regioni rispetto alla scelta del ministro Valditara, abbiamo presentato ricorso alla Corte Costituzionale rispetto a quanto previsto in legge di bilancio in materia di dimensionamento, abbiamo presentato ricorso al Tar rispetto al decreto di riparto di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e non abbiamo dato ai territori indicazione di procedere con gli accorpamenti degli istituti scolastici, ma anzi abbiamo ribadito che per noi il dimensionamento corretto è quello attuale in Toscana. Siamo fermamente convinti che passare dalle 470 istituzioni scolastiche attuali alle 455 previste nell’anno scolastico 20242025, per poi scendere ancora a 452 nel 20252026 e 446 nel 20262027, sia un errore. Eppure la pandemia dovrebbe aver insegnato che sulla scuola e sulla sanità pubblica si deve investire. Invece no, si sceglie di tagliare".

Il presidente Lorenzetti ha evidenziato la posizione di Upi e l’impegno per affrontare questa sfida: "Come Province condividiamo la posizione della Regione Toscana rispetto ai ricorsi avanzati alla Corte Costituzionale contro la norma e al giudice amministrativo contro il decreto applicativo, nonché appoggiamo la scelta di non obbligare per il momento alcun territorio a realizzare interventi soppressivi che rischierebbero di non poter più essere corretti. Ciò detto, parallelamente, come Upi Toscana riteniamo che sia opportuno esaminare la situazione e prepararci a un piano B, nel caso in cui il Governo vedesse riconosciuta la legittimità dei propri atti".

"L’auspicio – afferma Lorenzetti – è che questo sia il punto di partenza di un percorso da intraprendere congiuntamente tra Regione, province e comuni, affinché su questa tematica si possa ragionare senza ideologie e automatismi, consapevoli che i mutamenti sociali e demografici impongano comunque una riflessione in merito a soluzioni di efficientamento che possono ritrovarsi utili in termini di margini di finanza pubblica da reimpiegare nel sistema".

Francesco Scolaro