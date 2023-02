Scuola, nuova fuga verso Spezia Dopo le medie uno su tre va fuori

di Natalino Benacci Chiuse le iscrizioni agli istituti superiori per il prossimo anno scolastico: su 346 studenti lunigianesi in uscita dalla scuola media: 244 rimangono in Lunigiana, ma 102 hanno scelto scuole fuori dal territorio. Un esodo che preoccupa e che i dirigenti scolastici cercano di circoscrivere con difficoltà ormai da anni. E una delle prime cause è legata al trasporto scolastico locale che fa orientare molti studenti pendolari verso scuole superiori più facilmente raggiungibili. Altro punto dolente è la riqualificazione dell’edilizia scolastica. Ma quali sono state le scelte delle matricole? In 124 si sono indirizzati ai licei del "Leonardo da Vinci" (+3), così ripartiti: allo scientifico 24 (-7 rispetto allo scorso anno), a scienze applicate 34 (+2), al classico 17 (-5), al linguistico 17 (+7), a scienze umane 32 (+10). Ai corsi dell’Istituto Pacinotti Belmesseri si sono iscritti in 120 (-12): al Finanza e Marketing con Sistemi informatici aziendali (ex ragionieri) di Pontremoli 13 (=), al corso di Fivizzano che presenta anche le relazioni internazionali 5, al corso costruzioni ambiente territorio 15 (+4), al corso manutenzione assistenza tecnica 13 (-10), al corso servizi commerciali di Villafranca 23 (=). Al liceo classico Vescovile gli iscritti alla quarta ginnasio sono 10. La...