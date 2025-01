Scuola, lo sforzo di Zeri. Comune abbatte i costi per sostenere gli studenti

"Da quando si è insediata la mia amministrazione, non abbiamo aumentato di un euro né la mensa né il trasporto scolastico". Cristian Petacchi, sindaco di Zeri dal 2017, giunto alla metà del suo secondo mandato amministrativo alza l’asticella sulla salvaguardia delle scuole dei piccoli comuni delle aree interne. Presidi di eccellenza in cui i ragazzi, una cinquantina in tutto, sono marcati stretti con una formazione erogata quasi ad personam. "Data l’esiguità dei numeri, naturalmente ci sono pluriclassi – spiega – ma questo non inficia la qualità dell’offerta formativa". Pur nella logica esigua dei numeri, secondo il primo cittadino non si può dire che i ragazzi siano meno o peggio seguiti rispetto alla didattica applicata in classi standard. "Gli alunni in uscita dalle nostre scuole non hanno mai avuto problemi nei gradi di istruzione successivi. Non è vero che con le pluriclassi è compromessa la qualità didattica: gli alunni sono molto seguiti". Sono 25 i ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico a pagamento, al costo di 104,70 euro l’anno: 2.617,50 è la somma che il Comune introita a fronte di un servizio che allo stesso ente costa 4.455 euro per 10 mesi l’anno.

"Siamo già disagiati per il fatto di essere un territorio periferico – dichiara Petacchi – per questo motivo, il Comune ha scelto di accollarsi ogni sforzo possibile con fondi propri di bilancio per andare incontro alle famiglie, promuovere le scuole, sostenere la residenzialità". Per la mensa i ragazzi spendono 3 euro a pasto che al Comune costa invece 6,90: "L’ente abbatte con fondi propri di bilancio circa il 60 percento dei costi per il servizio di refezione scolastica". Scuola materna, scuola primaria e secondaria di primo grado: il piccolo comune di Zeri assicura il ciclo completo della formazione scolastica obbligatoria. A Coloretta, tutti i gradi di istruzione sono ospitati dentro un plesso nuovo, dotato di palestra e spogliatoi, campo sintetico polivalente, mensa e cucina interna. "La scuola è il fiore all’occhiello del nostro Comune, con una mensa di cui tutti sono contenti, un edificio nuovo, insegnamenti di qualità". Scuola riqualificata anche in tutte le sue pertinenze esterne, ed ulteriori opere di restilyng interessano le strutture sportive di Coloretta, a completamento di un’offerta socio-educativa e sportiva che non vuol essere di serie B.

"A breve – annuncia Petacchi – inizieranno i lavori di riqualificazione della struttura polivalente adiacente il campo sportivo di Tolaro per una somma di 540 mila euro. Uno spazio sportivo capiente che ci permetterà anche di organizzare eventi di ogni genere".

Il campo di Tolaro è stato a sua volta oggetto di un’imponente opera di riqualificazione con il rifacimento di spogliatoi, infermeria, tribuna, abbattimento barriere architettoniche, porte nuove, recinzioni, per una somma di circa mezzo milione di euro.

Michela Carlotti