Scuola L’ambiente con gli occhi del cinema

MASSA

L’evento conclusivo del percorso progettuale promosso dal Ministero Ministero della cultura e dal Ministero dell’istruzione e del merito si è svolto lunedì al Teatro dei Servi, patrocinato dal Comune di Massa, dal titolo “Nulla va perduto, tutto si trasforma”. La finalità era accrescere la cultura delle nuove generazioni sul cinema e gli audiovisivi in genere. Pertanto gli alunni e le alunne sono stati guidati dal direttore artistico e regista, Giuseppe Stefanelli, nella lettura di pellicole cinematografiche, per lo studio del linguaggio cinematografico, e nella realizzazione di documenti filmati.

Hanno collaborato alla realizzazione delle attività l’Iis E. Barsanti con l’Ic Alfieri Bertagnini, che hanno sviluppato un interessante esperimento di continuità tra scuola media inferiore e superiore. Il tema prescelto, afferente a tutela e sostenibilità ambientale, è stato affrontato sia attraverso la visione di film sul tema, in sale cinematografiche di Massa e Carrara, sia attraverso lo studio e la trasposizione filmica del tema del riuso e dello smaltimento dei rifiuti, sul tema dell’inquinamento e del cambiamento climatico.

Gli studenti delle quattro sedi dell’IIS Eugenio Barsanti e delle classi terze dell’IC Bertagnini sono stati alfabetizzati al linguaggio cinematografico e formati alla decodifica del film come testo, mentre gli studenti della quinta A e seconda A indirizzo web community del Salvetti, in continuità e sinergia con le classi terze della Scuola Bertagnini hanno partecipato ad attività laboratoriali in cui, sotto la guida del direttore scientifico Giuseppe Stefanelli, sono stati formati alla ripresa e al montaggio di prodotti audiovisivi, attraverso l’uso di tecnologie e software dedicati.

Sono stati gli artefici di spot e video documentari di alto impatto emotivo in cui hanno interpretato quello che dovrebbe essere il comune sentire nei confronti dei temi trattati. Le attività hanno coinvolto tutti, una menzione di merito va a Nicola Aldovardi, studente della terza B Salvetti indirizzo turistico. Col suo teatro dei burattini ha portato una nota poetica che ha alleggerito la tematica di per sé molto impegnativa, veicolando contenuti spesso sentiti come astratti o lontani attraverso la voce ironica dei suoi personaggi. Ha realizzato alcuni burattini dando loro le fattezze di compagni di classe e docenti, caratterizzati in modo personale e con un’ottica e uno sguardo sempre affettuosi.

La società Specchia Service Srl, industria di recupero e smaltimento dei rifiuti, ha illustrato le diverse fasi di lavorazione e dato il consenso a filmare momenti del ciclo produttivo. Si ringraziano le docenti dell’Istituto Barsanti: la referente Anna Liguigli, la coordinatrice Maria Cristina Nicolai, le tutor Tamara Tonini e Silvia Susini, e dell’IC Alfieri Bertagnini: Ilenia Balderi e Mena Herlinda Usaqueen. Importante l’impegno delle dirigenti dei due istituti coinvolti, Iis “E. Barsanti”, Addolorata Langella, e IC “Alfieri – Bertagnini”, Anna Sparagna, molto soddisfatte della riuscita del progetto e della serata per la valenza metodologica innovativa con cui le attività sono state realizzate.