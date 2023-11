Scuola, il risiko delle scelte. Piano per l’offerta formativa

Approvata all’unanimità dal consiglio provinciale, l’offerta formativa scolastica 2024-2025 per le scuole lunigianesi contempla alcune novità, che passano alla Regione per l’approvazione definitiva. Per gli istituti comprensivi lunigianesi, già sciabolati dal dimensionamento, si chiede l’attivazione del tempo pieno per la scuola di Serricciolo. Più numerose le proposte per le superiori dell’Istituto Belmesseri-Pacinotti: per la sede di Bagnone, c’e la richiesta di attivazione di un corso serale di enogastronomia e ospitalità alberghiera; per la sede di Pontremoli, la richiesta di attivazione dell’indirizzo su servizi culturali e spettacolo; per la sede di Fivizzano la richiesta di attivazione di un indirizzo sia ordinario diurno che serale relativo ai servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Si ripropone un corso che da due anni si cerca di avviare e che finora non ha registrato numeri sufficienti. Fallito lo scorso anno anche il tentativo di trasferirne la sede nella più baricentrica Aulla, si prova un nuovo esperimento attivando la modalità serale accanto all’ordinaria. "Abbiamo fatto questa proposta - spiega il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - pensando e sperando nella partecipazione di persone di ogni età. Non solo studenti ma anche lavoratori che possono prepararsi a una nuova professionalità o vogliano conseguire un diploma". La sede prioritaria di attivazione torna a essere Fivizzano ma in subordine è contemplata anche Aulla. "Le proposte vanno ad ampliare l’offerta formativa del territorio - spiega la vice presidente della Provincia, Elisabetta Sordi - Ora abbiamo la preoccupazione per il problema del dimensionamento. Aspettiamo le indicazioni regionali, cercheremo di adeguarci". Giovedì scorso, infatti, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dalla Regione: "La Toscana - spiega la Sordi - era tra quelle che hanno promosso riscorso contro la decisione del Ministero sul dimensionamento scolastico, almeno per il prossimo anno". Pertanto, mentre la delibera va avanti in merito all’offerta formativa, si dovrà tornare in consiglio provinciale con una proposta di dimensionamento in base ai criteri che la Regione adotterà a dicembre. Intanto, in tema di offerta formativa il ’Comitato per la difesa e sviluppo del territorio di Fivizzano’ ha incontrato il sindaco per un percorso di orientamento in collaborazione anche con le scuole, rivolto ai ragazzi delle terze medie. "Non vogliamo sostituirci ai dirigenti scolastici - spiega il Comitato - ma dare un contributo per avviare un percorso conoscitivo sulle potenzialità dei nostri Istituti".

Michela Carlotti