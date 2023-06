Scuola elementare addio Al suo posto sorgerà un centro che offrirà servizi alle famiglie

Vecchie scuole addio. E’ iniziata l’opera di demolizione delle elementari di Villafranca. Al loro posto un moderno edificio polifunzionale per le famiglie che offrirà servizi diversi. Centinaia di bimbi hanno affollato quelle aule, chiuse da una decina di anni.

Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate a favore del nuovo istituto comprensivo. L’edificio vecchio, enorme, ha ospitato le attività di alcune associazioni, ma da tempo è in stato di degrado. Il Comune si è mosso e ha ottenuto i contributi per demolirlo e realizzare un centro polifunzionale. Su Facebook tanti nostalgici hanno evidenziato il proprio dispiacere per la demolizione della struttura. Su quelle scale infatti sono state scattate centinaia di foto a centinaia di classi.

"E’ una buona notizia per il nostro Comune - spiega il sindaco Filippo Bellesi - Andiamo a riqualificare una grande zona del capoluogo. Al posto della vecchia scuola sorgerà un centro moderno per offrire servizi sanitari e per la famiglia. La nuova struttura prenderà il posto delle vecchie scuole elementari di via Dante Alighieri che saranno presto demolite del tutto. L’opera, di due milioni e mezzo di euro, è interamente finanziata con fondi Pnrr". Non è stato un iter semplice da portare termine. "Inizialmente eravamo stati esclusi dal bando - aggiunge - con motivazioni che non ci sembravano pertinenti. Abbiamo fatto ricorso al Tar che ci ha dato ragione, siamo tornati in graduatoria e abbiamo avuto un finanziamento per una cifra importante. Entro un mese l’edificio dovrebbe sparire per poi cominciare la costruzione di un edificio con un unico piano. La struttura ha ospitato generazioni di studenti villafranchesi, maestri, bidelli, personale amministrativo".

Monica Leoncini