Scuola di vita in mezzo alla natura Una ‘sfida’ dalle Apuane al mare

di Francesco Scolaro

Una tesi di laurea che diventa ‘scuola di vita’ per i giovanissimi alunni della scuola primaria Ronchi. A scriverla è stata Margherita Cantarelli, per il corso in Scienze della formazione primaria. Lei stessa ha proposto il progetto alla scuola elementare di Ronchi, dove ha studiato da bambina, e lo ha realizzato assieme agli insegnanti del plesso, alle guide ambientali escursioniste Matteo Palazzi e Sara Ferrari. "Il progetto – spiega Cantarelli – prende spunto dall’iniziativa di una guida ambientale che si chiama ‘Strade maestre’ e prevede un anno di scuola in cammino per una classe di liceo. Ho deciso di riproporlo e adattarlo in forma ridotta su 5 giorni per le elementari. Gli obiettivi sono insegnare inclusione sociale e ambientale, educare alla sostenibilità. Includere non significa modificare le persone per farle sentire integrate ma modificare l’ambiente per consentire l’integrazione e per farlo dobbiamo conoscerlo e sentircene parte".

Come hanno vissuto questi giorni i bambini? "Ognuno aveva la sua attrezzatura, niente ‘usa e getta’: borraccia, stoviglie. Abbiamo attraversato il territorio e spiegato cosa c’è e cosa manca per viverlo in maniera sostenibile. Come le piste ciclabili: lo abbiamo toccato con mano l’ultimo giorno quando in bici dal centro abbiamo raggiunto il mare. I bambini, ma anche gli insegnanti, hanno imparato ad affrontare lunghi cammini, a preparare il proprio zaino capendo cosa portare per noi e per gli altri, hanno cucinato, montato e smontato le tende, si sono autogestiti. Come ultimo atto abbiamo piantato una pianta di corbezzolo al Parco del Magliano".

Cinque giorni che hanno presentato ai partecipanti anche sfide e avventure, compreso il maltempo: dall’orto botanico al Pian della Fioba, la discesa a Redicesi e Renara per la notte in tenda, da Gronda all’ostello di piazza Mercurio, poi in bicicletta al Parco del Magliano. In mezzo l’esperienza in grotta con il gruppo speleologico apuano, l’attività culturale con il pastore Rolando di Antona. "Abbiamo ripreso un vecchio progetto della scuola di Forno degli anni ’80 con l’Università di Pisa – sottolinea Margherita –, nella cui classe c’era anche il pastore Rolando. Avevano scritto delle poesie lette ai bambini di Forno. Gli alunni di Ronchi ne hanno scritte altre intervistando lo stesso pastore".

Un’esperienza che, come evidenziano le guide Palazzi e Ferrari, ha ‘trasformato’ studenti e insegnanti: "Con il passare del tempo crescevano in loro consapevolezza e autostima, hanno fatto cose che magari non pensavano di poter fare. Un’esperienza incredibile anche per noi". Un progetto che ora diventa anche lavoro. "Abbiamo creato dei campi estivi per bimbi da 8 a 12 anni – continua Ferrari –, ApuaCamp: tutti i giorni da un punto diverso delle Apuane, fino in pianura, camminando, facendo trekking e visitando luoghi e attività come il Candia, il pastore di Antona. Chi vuole può informarsi sulle pagine social di ‘Fuori Città’. Inoltre il progetto di Margherita sarà finanziato dal Cai Nazionale per di riproporlo in varie scuole d’Italia con un primo resoconto pubblico a settembre che arriverà prima di tutto a Massa.