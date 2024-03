Scuola... antincendio. Un centinaio di alunni a lezione dagli esperti

Incendi boschivi: diamoci un taglio. Perché la prevenzione passa anche dalla cura del bosco: farla bene significa rendere sane le nostre piante e soprattutto evitare che possano essere interessate dagli incendi. L’altra mattina l’Istituto comprensivo Cocchi di Licciana Nardi ha aperto le sue porte a alcuni ospiti un po’ speciali, gli esperti di Antincendio boschivo e Forestazione, che hanno spiegato agli studenti sistemi di prevenzione per la difesa attiva dagli incendi boschivi.

Il progetto che è entrato direttamente nelle aule della scuola è promosso dalla Regione Toscana, in classe, per una lezione teorica, c’erano Lorenzo Nencioni del settore Forestazione e Antincendi boschivi della Regione Toscana e Andrea Albertosi, referente Aib per Massa e Carrara, con loro i volontari della Vab di Villafranca e dell’Alfa Victor di Filattiera, che hanno offerto agli studenti una dimostrazione pratica, spiegando loro l’utilizzo della radio e di strumenti come la roncola e la lancia, ma anche l’abbigliamento che serve per andare nei boschi a spegnere gli incendi.

I ragazzi hanno seguito tutto con estrema attenzione, facendo numerose domande e poi si sono cimentati con l’uso della lancia e dell’acqua. Obiettivo insegnare metodi di prevenzione, ma anche avvicinare i più giovani al mondo del volontariato. Il progetto, per la scuola, è stato seguito dalle insegnanti Paola Pavoni e Isabella Piccionetti, le commissioni Inclusione, Educazione civica e Continuità si sono unite per sensibilizzare i ragazzi e dare continuità, progettando assieme.

A dirigere il comprensivo, il più grande della Lunigiana, è tornata Enrica Ravioli. Il comprensivo, lo ricordiamo, conta una pluriclasse a Comano, il corpo centrale a Licciana Nardi, con infanzia, primaria e secondaria primo grado, Terrarossa che comprende anche la sede di Monti e Barbarasco nel Comune di Tresana. "La scuola sta andando avanti con molti progetti in cantiere - ha detto la dirigente durante l’incontro con l’antincendio boschivo - tra cui quello appena promosso dell’Antincendio boschivo. Ce ne sono altri legati al Parco dell’Appennino, o alla dispersione scolastica, che prevede rientri pomeridiani con laboratori di arte, multilinguismo e informatica".

L’altra mattina il progetto ha coinvolto oltre cento ragazzi, desiderosi di comprendere meglio l’operato degli esperti, che molte volte li vedono in azione. "Il cittadino - hanno detto i protagonisti dell’iniziativa messa in campo - può essere protagonista della tutela dei boschi dal rischio incendi, rispettando le norme che regolano l’accensione dei fuochi all’aperto e segnalando nel caso di avvistamenti. Tanti uomini e donne, i volontari, scelgono di dedicare il proprio tempo libero alla salvaguardia del patrimonio naturale della Toscana, la loro opera è indispensabile per la comunità".

Tutte le informazioni per diventare volontari si possono trovare sul sito della Regione Toscana alla sezione Aib, Antincendi boschivi.

Monica Leoncini