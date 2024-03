Scuola A tu per tu con gli imprenditori

La Gip tra i banchi di scuola dell’istituto Pacinotti-Belmesseri. Il mondo delle imprese si è ritrovato a Bagnone, per condividere una giornata all’insegna della valorizzazione del nostro territorio e dei giovani. Sono tante infatti le imprese che quotidianamente chiedono alla scuola contatti degli studenti diplomati, per offrire lavoro in vari campi. Ecco quindi che l’istituto ha aperto le sue porte a molti imprenditori luniguabesi e non solo.

Nella sede dell’alberghiero di Bagnone c’erano rappresentanti di oltre dieci aziende del settore ristorazione e accoglienza e altrettante del settore metalmeccanico, che hanno conosciuto, a gruppi, tutti gli studenti dei vari indirizzi. I giovani, inizialmente timidi, si sono poi lasciati andare facendo domande agli imprenditori e lasciando i propri contatti, nella speranza di poter cominciare uno stage al termine dell’anno scolastico o di poter lavorare, una volta diplomati. La ditta Gip srl di Rometta, comune di Fivizzano, era rappresentata dal titolare Luca Gerini e dal Geometra Nicola Belforti, ex alunno del Belmesseri: entrambi hanno presentato l’offerta lavorativa e i servizi di cui si interessa Luca, assieme al fratello Diego. La Gip opera come impresa di servizi in cantieri civili e industriali nel rispetto di standard di qualità e sicurezza rigorosi avendo la capacità di risolvere in tempi brevi e in condizioni critiche problemi complessi. Installa e noleggia ponteggi, ascensori o montacarichi, coperture modulari fisse e mobili e organizza corsi per il montaggio e smontaggio e utilizzo degli stessi.

Molti ragazzi si sono avvicinati al tavolo per parlare col titolare e con Nicola, che ha raccontato la sua esperienza lavorativa. "Ai ragazzi incontrati - hanno detto - è stata offerta un’attività lavorativa consona alla loro formazione scolastica, noi in particolare siamo interessati a manutentori meccanici ed elettrici. Oggi c’è bisogno di investire nel nostro territorio e noi di Gip crediamo e offriamo ai giovani un lavoro certo e ben retribuito e speriamo che da questa giornata tanti abbiano voglia di iniziare con noi. Un ringraziamento particolare alla Dirigente scolastica Lucia Baracchini, sempre attenta e pronta a questo genere di iniziative, per l’invito ricevuto e per aver organizzato una giornata di relazione e confronto tra le varie imprese del territorio".

Monica Leoncini