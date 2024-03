Scuola a Casone: "La primaria deve restare aperta"

Tarantino e Santi: no alla chiusura della scuola di Casone. Riflettori puntati sul futuro della primaria, che rischia di chiudere i battenti. "Già è stata presentata un’interpellanza da parte del gruppo consiliare del ’Massa un’altra cosa’, Pd e Polo progressista, ma la situazione necessita di una continua attenzione per non rischiare di perdere una realtà importante di quell’area – intervengono i consiglieri comunali, Daniele Tarantino e Giovanna Santi -. Quella zona ha già dato molto, se si considera la chiusura della scuola di Ricortola adibita a struttura sociale così come la scuola di via delle Tortore alla Partaccia. Riteniamo necessario il mantenimento della scuola di Casone per la sua storia, ben radicata nella comunità. Da ricordare che negli scorsi anni gli iscritti della scuola di Casone, erano stati ’prestati’ alle scuole di Marina di Massa, per aiutare a completare le classi. Per questo motivo invitiamo la dirigenza scolastica a rimodulare il numero degli iscritti dei vari plessi, evitando danni irreparabili". E aggiungono: "Su questo, anche l’amministrazione comunale di Massa è chiamata a intervenire per individuare in condizioni che possano ricostituire un corretto equilibrio, per questo motivo abbiamo richiesto ufficialmente un tavolo di confronto, con il provveditorato e i genitori della scuola di Casone. Quando si chiude una scuola è comunque un impoverimento dell’intera società e dobbiamo fare il possibile per mantenere in vita questi importanti presidi di cultura".